PSG : avant Dortmund, Daniel Riolo prie Luis Enrique d’arrêter son délire avec Mbappé

Le PSG a connu toutes les peines du monde, hier, pour s’imposer contre le FC Nantes (2-1). Luis Enrique avait choisi d’aligner une équipe mixte dans le but de préparer au mieux le choc à Dortmund, mercredi en Ligue des Champions (21h), en positionnant encore Kylian Mbappé en 9. Ce « détail » n’a pas échappé à Daniel Riolo, qui ne veut pas croire que le technicien espagnol retentera le coup en C1 dans trois jours.

J'espère voir Mbappé dans sa position préférentielle »

« À Dortmund, Luis Enrique va-t-il jouer Mbappé en 9 ? Je ne l’espère pas ! Moi, je veux Ramos dans l’axe et un joueur à droite, que ce soir Lee ou Kolo Muani, a-t-il analysé hier soir au micro de RMC Sport. Je veux 3 joueurs au milieu, et ce devrait être Ugarte, Vitinha et Zaïre-Emery. Et j’espère voir Mbappé dans sa position préférentielle, sur un côté. Pour arrêter avec le délire de vouloir le faire jouer en 9. »

🗣️💬 "Je n'aime pas voir Kylian Mbappé en 9"



❌ L'avis de @kevindiaz11 et de @DanielRiolo sur la tactique parisienne ce soir face à Nantes. pic.twitter.com/BtVdpciSMY — After Foot RMC (@AfterRMC) December 9, 2023

