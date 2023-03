PSG : avant le Bayern, Doha met un terrible coup de pression à Galtier et Campos

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si Christophe Galtier ne ressentait pas la pression au sujet de son avenir au PSG, c’est désormais le cas. Ce mercredi, Marca assure que « Le projet du PSG se joue à Munich » ! Autrement dit, tout autre résultat qu’une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions lui serait fatal.

Luis Campos serait également sur la sellette en cas de contre-performance face au Bayern (21h). « Les deux hommes pourraient en subir les conséquences, explique le quotidien madrilène. Une défaite ce soir pourrait signifier un avenir difficile pour deux personnes issues du projet PSG. »

Marca ajoute que remporter seulement la L1 ne convient pas aux propriétaires qataris, très attentifs à la situation du PSG depuis leur palais de Doha : QSI veut la Ligue des champions et comptait sur ce nouveau projet pour y parvenir. On devrait en savoir plus sur le coup des 23h...