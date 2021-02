Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'était redouté, c'est confirmé. Lors du récent point médical du PSG, des nouvelles ont été données au sujet d'Angel Di Maria, le milieu de terrain du PSG, sorti sur blessure dimanche dernier lors du Classique face à l'OM. En effet, l'Argentin souffre d'une lésion à la cuisse droite et peut d'ores et déjà tirer un trait sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mardi prochain au Camp Nou sur la pelouse du FC Barcelone.