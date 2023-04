PSG : avant Lens, un défenseur met un terme à sa saison !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nouveau coup dur pour le PSG ! Nordi Mukiele ne rejouera plus de la saison, par précaution, alors qu’il avait écourté son temps de récupération pour aider son équipe en février et mars dernier, jusqu’à sa sortie sur blessure face au Bayern Munich. « Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischios jambiers, explique un communiqué du PSG diffusé ce matin. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du PSG a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison. »