PSG : un gros défaut de Barcola pointé du doigt !

Comme le LOSC a pu le vérifier dimanche soir, Bradley Barcola est en feu actuellement. A la 36e minute, l'ailier droit du PSG a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, a accéléré, joué un une-deux avec Asensio et fixé Chevalier d'un intérieur enroulé du pied droit. Du grand art. Et le quatrième but en trois matches de Ligue 1 pour l'ancien Lyonnais, transfiguré depuis l'Euro. Tout va pour le mieux pour Barcola, convoqué en équipe de France et qui pourrait être titularisé si Didier Deschamps aligne Kylian Mbappé dans l'axe.

Il doit apprendre à varier son jeu

L'Equipe, qui consacre une double page au phénomène, pointe toutefois une dernière faiblesse à gommer dans son jeu : "C'est un autre aspect de sa jeunesse : s'il est moins explosif et fait moins de différences, il n'a pas d'alternative véritable dans son jeu pour continuer à avoir de l'influence. Mais avec si peu d'expérience internationale, cela fait déjà beaucoup de raisons de vouloir le revoir très vite en bleu". A 22 ans, Bradley Barcola a toutefois tout le temps de corriger ces scories...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

Revivez #LOSCPSG au plus près de nos Parisiens, avec l'Inside. 📹



Vestiaire, échauffement, buts, réactions... Toutes les images à ne pas rater de ce nouveau succès parisien en #Ligue1 (1-3). 🔴🔵 pic.twitter.com/znEeBj63Xi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2024