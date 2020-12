PSG - Basaksehir : ce qu'aurait dit le 4e arbitre

Si les joueurs du Basaksehir et du PSG ont quitté la pelouse du Parc des Princes après 14 minutes ce soir, c'est parce que le quatrième arbitre aurait tenu des propos racistes à l'encontre d'un Turc. L'un des arbitres du VAR devait prendre le relais et la rencontre devait reprendre. Mais il reste désormais à faire la lumière sur les dits propos.

Sur les réseaux sociaux circule une vidéo du match avec les commentaires du VAR. Il semblerait que le quatrième arbitre dise : "Le Noir, là, vas-y et vois qui c'est. Le Noir là, ce n'est pas possible d'agir comme ça". A chacun d'estimer s'il s'agissait réellement de propos racistes ou simplement maladroits…

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG