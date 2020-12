PSG - Basaksehir : Demba Ba veut maintenant en découdre avec un Parisien !

Une semaine après les faits, Demba Ba ne décolère pas. L'attaquant de Basaksehir est toujours aussi remonté par ce qui s'est passé au Parc des Princes mardi dernier, quand le quatrième arbitre roumain de la partie qui opposait son équipe au PSG avait ciblé un joueur en parlant de "Noir". Depuis, Ba s'est expliqué avec l'arbitre en question mais il conserve encore de la colère à l'encontre d'un Parisien, en l'occurrence Thomas Tuchel !

"Il nous a reproché ce qui s'est passé

"Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j'aurais aimé qu'elle soit devant la caméra et qu'elle explique comment elle nous a traités, a prévenu le Sénégalais lors d'un entretien pour TRT World. Parce que je n'accepte pas cela et que je ne l'accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler."

Après avoir confirmer qu'il parlait de Thomas Tuchel, Demba Ba a poursuivi : "Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reproché ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n'est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j'en parlerai avec lui".