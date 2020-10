PSG : Basaksehir, la C1, l'usure, Danilo… Tuchel et Kimpembé avaient des choses à dire

Battu à domicile par Manchester United (1-2) au Parc des Princes lors de la 1ère journée du tour de poules de la Champions League, le PSG doit se relancer demain soir. Les champions de France seront en déplacement à Istanbul pour y affronter Basaksehir. L'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, et son défenseur Presnel Kimpembé ont évoqué les dossiers chauds.

Marquinhos jouera au milieu

"On a zéro point, j'espère que le match de MU nous rappellera qu'il faut tout donner physiquement et mentalement, a commenté Tuchel. On joue contre le champion de Turquie. Marquinhos ? C'était une décision pour l'équipe, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est plus important qu'il soit au milieu pour nous, ce sera le cas demain. Non, je ne me sens pas en danger. Un coach ne peut jamais avoir peur d'un résultat. Je vais réfléchir si je vais parler du contexte à mes joueurs. Nous ne sommes pas que des joueurs, on vit tous dans le même monde. C’est une situation particulière donc peut-être qu’on doit en parler, mais pas trop."

"Je ne pense pas que ce soit un problème pour Danilo de s'adapter, a renchéri Kimpembé concernant la polémique des replacements du Portugais et de Marquinhos. Si le coach le met là, il a ses raisons. On ne sait pas comment on jouera demain mais il faudra respecter ses choix. Une usure ? Cela a été difficile pour nous tous. Les circonstances font que… Mais on profite de pouvoir jouer au football. On vient pour jouer au football, ce qui se passe politiquement n'est pas de notre ressort."