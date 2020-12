PSG - Basaksehir : les antécédents très douteux des arbitres du match

Le match entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir restera dans les annales du sport mondial. Pour la première fois, un arbitre est montré du doigt pour acte de racisme. Sebastian Coltescu est l’homme en question, lui qui était 4e arbitre du match et qui aurait invectivé Achille Webo de « negru », « noir » en roumain.

En Roumanie, justement, Coltescu serait connu pour des antécédents litigieux. Le journaliste Emanuel Roşu indique par exemple qu’il s’est déjà fait remarquer dans le championnat local pour des décisions controversées, qu’il avait été retiré des listes FIFA il y a deux semaines et que cela devait sans doute être sa dernière campagne européenne.

A few years ago, Hategan was in charge of a derby between Dinamo and FCSB. AN ENTIRE stand was making monkey chants towards FCSB striker Gnohere, a former Dinamo player. Hategan said he didn't hear anything. https://t.co/p0MC6jatYu