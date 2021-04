PSG - Bayern Munich (0-1) : Neymar évasif sur sa prolongation, Aulas passe la brosse à reluire

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face au Bayern Munich

Auteur d'une rencontre crispante, le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la Champions League. Le club de la capitale a certes été battu ce soir par le Bayern Munich (0-1) au Parc des Princes mais sa victoire 3-2 à l'Allianz Arena mercredi dernier a fait la différence. Exit le champion en titre, le vice-champion va désormais attendre le résultat de Dortmund-City (1-2 à l'aller) pour connaître l'identité de son futur adversaire.

"On espère faire une belle demie"

En attendant, Neymar s'est satisfait de la qualification… mais est resté évasif quant à son avenir au micro de RMC : "Je suis très heureux. On a affronté le Bayern comme une grande équipe. On a éliminé le champion d'Europe, une grande équipe. Les objectifs sont respectés. On retourne en demi-finales. On espère faire une belle demie. C'est vrai qu'on a continué à se parler pendant le match, à s'organiser. On a vu que Di Maria a changé aujourd'hui. Mon manque de réalisme ? Toutes ces occasions gâchées... il m'a manqué si peu. Mais le plus important c'est qu'on soit qualifiés. Rester à Paris ? Le PSG est une grande équipe. Maintenant, on est en demi-finales et on rêve plus grand".

Jean-Michel Aulas y est aussi allé de son compliment sur Twitter. Le président de l'OL, farouche opposant au dopage financier des Qataris il y a quelques années, la joue consensuel depuis quelque temps. Un peu trop… "Bravo au président Nasser, au coach et à tous les joueurs du PSG, qui offrent à la France une Qualification en 1/2 finale de la CL et les points au classement UEFA qui nous permettent de conforter la 5ème place de la France. Merci et bravo".