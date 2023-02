PSG - Bayern : Galtier donne des nouvelles d’Hakimi et a des motifs d’espoir pour le retour

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Il n’y a pas eu de miracle hier au Parc des Princes : le PSG a encaissé une troisième défaite de rang contre le Bayern Munich (0-1). En difficulté dans l’Hexagone, le champion de France n’a pas su élever son niveau de jeu sur la scène européenne et a même proposé une prestation indigente. Pire, Christophe Galtier a perdu Achraf Hakimi, touché musculairement et sorti à la mi-temps.

« On ne peut pas mesurer son absence, a analysé le coach du PSG en conférence de presse. Achraf a beaucoup joué durant la Coupe du monde, avec des douleurs. On a essayé de gérer au mieux sur son retour. C’était déjà difficile à Monaco, il n’avait pas démarré. Là il a débuté, il y avait cette prise de risque, malheureusement il a eu très rapidement cette gêne musculaire. Je ne sais pas s’il y a une lésion, ni sa durée d’indisponibilité. »

Au sujet de la défaite du PSG, Galtier voit du positif avant le retour à Munich le 8 mars prochain. « On prend ce but juste avant l’entrée de Kylian qu’on avait préparée, même si le Bayern aurait mérité de marquer avant. Derrière, on a eu plus de connexion, de vitesse, avec une organisation où les joueurs ont plus de repères, a-t-il poursuivi. J’espère qu’on pourra récupérer de la fraîcheur et des joueurs. C’est une double confrontation et, ce soir, il n’y a pas d’éliminé ni de qualifié. J’ai beaucoup d’espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. »