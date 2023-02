PSG - Bayern : Galtier prépare une autre surprise que Mbappé dans son onze

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Christophe Galtier a de la suite dans les idées et devrait revenir à un 4-4-2 à plat pour recevoir le Bayern Munich (21h). Selon L’Équipe, c’est dans cette configuration qu’il a fait évoluer son équipe, hier matin, au Camp des Loges, avec Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler comme milieux excentrés, Danilo Pereira et Marco Verratti à la récupération.

La titularisation de Zaïre-Emery, sa première cette saison en Ligue des champions, constitue une petite surprise. En défense, les retours sur les côtés de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi devraient apporter d’autres garanties à Galtier.