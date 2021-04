PSG - Bayern : les bonnes nouvelles s’accumulent pour Pochettino, Lewandowski a repris !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG aura fort à faire demain au Parc des Princes contre le Bayern Munich (21h). Joshua Kimmich est déjà convaincu que son équipe va refaire son retard et se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des champions.

« Je suis convaincu que nous allons passer, parce que nous sommes la meilleure équipe, a-t-il expliqué dans une interview sur le site du club bavarois. À l'aller nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas. Le retour va dépendre beaucoup de notre état d'esprit, mais aussi de notre efficacité. À l'aller nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas été assez efficaces. Cette fois il nous faut les deux. Ils ont été dangereux trois fois et ils ont marqué trois fois. À part ça, je ne me rappelle pas de beaucoup d'occasions des Parisiens. »

En attendant le dénouement, Mauricio Pochettino peut compter sur plusieurs retours à l’entraînement du jour. Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Mauro Icardi sont là, tandis que Neymar et Keylor Navas dont aussi aussi acte de présence malgré leur alerte de samedi à Strasbourg (4-1). En revanche, Marquinhos est absent. Un forfait du capitaine du PSG semble se dessiner demain au Parc des Princes. De son côté, Robert Lewandowski a repris l’entraînement en Bavière !

Robert #Lewandowski completed his first running session since suffering his knee injury at Säbener on Monday morning. 🏃#packmas