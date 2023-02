PSG - Bayern : Messi & Co se sont ratés, l’OM y est pour beaucoup

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG devra réaliser un petit exploit s’il veut se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. Battu par un petit Bayern Munich hier au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale a donné des raisons d’échouer à regarder les prestations de Neymar et Lionel Messi. Malgré la présence des deux joueurs sur la pelouse, les champions de France n’avaient ainsi signé aucun tir dans le jeu en une heure !

Pire, l’Argentin est le joueur (PSG et Bayern confondus) qui a perdu le plus de ballons (18) hier soir... devant le Brésilien Neymar (15). Ce même Neymar qui n’a touché le ballon qu’à neuf reprises dans la surface avec un seul tir cadré sur trois tentatives... Les deux joueurs avaient déjà déçu face à l’OM mercredi dernier en Coupe de France.

Faut-il y voir un lien de cause à effet ? « Les matches à Marseille et Monaco ont compté sur un plan physique et énergétique, a reconnu Christophe Galtier en conférence de presse. Il n’y a pas d’excuses à trouver mais on est à un moment où l’équipe n’est pas à son meilleur niveau et pas au complet. »