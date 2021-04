PSG - Bayern Munich (0-1) : Neymar, Gueye, des stars en mode commando, l'essentiel de la qualification parisienne

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Neymar, génie longtemps malheureux

On a trop souvent, ces derniers temps, insisté sur ses carences, pour ne pas revenir sur la fantastique première période du Brésilien. Dans tous les bons coups, présent dans les duels, sûr dans sa conduite de balle, Neymar a tout d'abord stabilisé le jeu parisien avant que ce soit lui, et personne d'autre, qui se charge de créer le danger. Seulement voilà, le Ney est tombé sur un grand Manuel Neuer, qui s'est interposé face à lui sur un duel (28e), avant de sortir une frappe du gauche du Brésilien au prix d'une main ferme près du poteau (34e). Et quand Neuer n'était pas sur sa route, Neymar a du faire face aux...montants bavarois. A la 37e minute, d'une magnifique frappe du pied droit enroulée, il trouve la transversale. Deux minutes plus tard, son plat du pied droit heure le poteau droit ! Sur l'action suivante, Choupo-Moting ouvrait le score....

A force de gâcher...

S'il fallait retenir une action, une seule, qui illustra le manque de réalisme du PSG ce soir, on retiendrait en premier lieu celle de la 53e minute. Lorsque Angel Di Maria, pourtant en fâcheuse position, parvenait d'un magnifique geste technique à éliminer Davies et à servir Neymar d'une remise du pied gauche. Un ballon qui longeait la ligne de but de Neuer et que Neymar ne parvenait pas à pousser au fond des buts pour quelques malheureux centimètres...C'était alors la cinquième occasion franche des Parisiens. Et lorsqu'on ne concrétise pas, on s'expose. Et on prend le risque de ne pas poursuivre sa route en Ligue des Champions. Un danger qui plana tout au long de la seconde période, à tel point que les dix dernières minutes étaient même insoutenables.

Di Maria, Mbappé, Neymar, des stars en mode commando

Mauricio Pochettino aura donc eu une rencontre de Ligue des Champions pour savoir à quel point son trio de luxe offensif est capable de mettre le bleu de chauffe. Car si on a longtemps, et à juste titre, reproché à Mbappé, Neymar et Di Maria de ne pas défendre, les trois joueurs ont ce soir fourni un vrai travail collectif et défensif. Accumulant les kilomètres, effectuant le repli et en soutien de leurs défenseurs. On a même vu, c'est dire, Kylian Mbappé tenté de sauver un corner pour les Allemands. Un tel effort, et c'est normal, s'est aussi traduit par un manque logique de lucidité du trio aux abords de la surface bavaroise. Peu importe. La qualification est là et les trois stars parisiennes y ont grandement contribué.

Incontournable Idrissa Gueye

Les habitués du réseau social twitter verront ce soir son nom en long, en large et en travers. Car, oui, les supporters du PSG ont une fois encore été bluffés par la performance du milieu de terrain sénégalais de leur équipe. Pas nécessairement une habitude, on le sait, mais force est de reconnaître que Idrissa Gueye a réalisé ce soir un match monstrueux. Impossible de compter le nombre de ses interceptions, inimaginable de savoir combien de kilomètres il a parcouru. Souvent bien placé et précis dans ses transmissions. Seule certitude, Gana Gueye répond présent dans les grands rendez-vous. Et la future demi-finale de Ligue des Champions en sera une. Heureux présage.