PSG - Bayern Munich : cascade de blessés dans les deux camps, Pochettino fait front et parle mercato !

PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Pour affronter le RC Strasbourg, demain à 17 heures, le PSG sera une fois encore fortement diminué. Six forfaits au total pour Mauricio Pochettino avec un absent de longue date, Juan Bernat, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, en raison du coronavirus, Abdou Diallo, qui est malade, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, encore trop courts physiquement, et, enfin, Marquinhos, pour qui un nouveau point médical sera fait prochainement.

Au sujet de ce dernier, il semble qu'il souffre d'une lésion musculaire et n'a que peu de chances d'être rétabli pour le match retour de Ligue des Champions, mardi prochain contre le Bayern Munich. Ce n'est guère mieux au sein du club allemand puisque l'entraîneur Hans-Dieter Flick, en conférence de presse, a déclaré que quatre joueurs étaient forfaits pour le match du week-end.

"Niklas Süle et Leon Goretzka ont des problèmes musculaires. Les problèmes de Léon ne sont pas aussi graves que ceux de Niklas. Niklas Süle manquera probablement la deuxième manche contre le PSG. Nous devons attendre et voir comment les choses évoluent. Lucas Hernandez et Marc Roca sont également contraints de déclarer forfait."

En conférence de presse, il y a quelques minutes, l'entraîneur du PSG est revenu sur ses différents coups durs. "C'est clair que l'équipe est bien après cette victoire contre Munich. Mais il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer Strasbourg. Il y a beaucoup de joueurs indisponibles pour différentes raisons. On se projette seulement vers le match de samedi. Je suis heureux avec Presnel Kimpembe. On décidera samedi matin notre onze de départ, on doit faire le choix car l'état physique sera important. Ce sera très difficile contre Strasbourg et nous devons répondre présent."

Mauricio Pochettino est ensuite revenu sur son bilan après trois mois. "C'est normal en trois mois d'avoir cette irrégularité. L'irrégularité c'est sur toute une saison. Depuis le début, j'ai dit que nous voulions tirer le meilleur de l'équipe en optimisant tous les secteurs de l'équipe. On a pensé que l'équipe avait besoin d'être dirigée comme ça pour obtenir les meilleurs résutats possibles car le club a toujours pour ambition de gagner. Un coach a besoin de temps pour travailler sur le terrain et mettre en place différentes choses. Jusqu'à présent on n'a pas eu beaucoup l'opportunité de le faire. Nous sommes contents sur ces trois mois et je suis content de la structure. On doit remplir les objectifs du club."

Dernière question, l'avenir de Kylian Mbappé sera-t-il à Paris ? "Nous sommes habitués à ces rumeurs sur les grands joueurs, Kylian est un top joueur, dans les grands clubs. Kylian est tranquille, il est calme et concentré pour aider l'équipe. Il est très mature pour son âge. Il veut donner le meilleur. Le club veut que Kylian continue. Je pense que ces rumeurs auront zéro conséquences dans la performance de Kylian."