PSG - Bayern Munich (0-1) : Neymar, Messi et les autres, les notes des joueurs parisiens

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Gianluigi Donnarumma : 5,5

Le portier italien se troue quelque peu sur l’ouverture du score de Coman (53e) mais a été très précieux pour le reste. Il se couche bien sur une frappe de Kimmich (43e), est attentif devant Choupo (62e) puis réussit deux immenses parades coup sur coup (63e, 64e).

Achraf Hakimi : 4

Le latéral marocain a vécu un premier acte compliqué, tant d’un point de vue technique, avec plusieurs relances ratées (19e, 28e), que dans son duel avec Coman, qui est toujours passé dans son duel avec lui. Remplacé par Presnel Kimpembe dès la pause (45e).

Sergio Ramos : 6

Le défenseur espagnol réussit un bon tacle devant Sané pour lancer une première période très solide (12e, 27e, 39e). Il a régulièrement aidé à gagner des mètres et créer le surnombre au milieu de terrain. Moins précis dans ses relances et ses interventions après la pause.

Marquinhos : 6

Très engagé dans les premiers duels aériens (1e, 7e), bien placé (10e), costaud devant Choupo (15e), le Brésilien a basculé au poste d’arrière droit après la sortie de Hakimi à la pause. Sa tête sur corner est trop axiale (77e). Mais il a fait partie de ceux qui ont assumé leur rôle.

Presnel Kimpembe : 4

Entré dès la pause à la place de Hakimi, il s’est fait peur d’entrée avec une perte de balle très chaude sans conséquence (49e). Son intervention très en retard sur Coman lui a valu un jaune orangé (70e). Une entrée difficile.

Nuno Mendes : 5

Offensivement, le Portugais a été intenable, avec deux énormes accélérations à gauche, qui n’ont débouché sur rien (45e, 48e), une passe presque décisive pour Mbappé avant que le but ne soit refusé pour hors-jeu (82e), et une autre pour Messi (84e). Mais à l’inverse, il a été en difficulté défensivement. Il est ainsi beaucoup trop loin de Coman sur l’ouverture du score bavaroise (53e). Une erreur qui coûte cher.

Warren Zaire-Emery : 4

Plus jeune joueur à être titulaire lors d’un match à élimination directe dans l’histoire de la Ligue des Champions, « WZE » a fait son âge. Un meilleur dosage de son ouverture aurait pu faire très mal (8e) puis les pertes de balles se sont mutlipliées (41e, 47e, 56e). Une petite éclaircie avec une belle percussion réussie à droite (50e). Mais pas grand-chose de plus. Remplacé par Fabian Ruiz (57e).

Danilo Pereira : 6

Le milieu de terrain portugais fut l’un des seuls Parisiens à livrer une prestation de niveau Ligue des champions. Costaud devant Musiala (13e), il rattrape une mauvaise passe de Soler (16e), effectue un gros tacle (32e) ou un énième retour (56e). Beaucoup d’impact, de la justesse, de la simplicité. Une très belle prestation. Remplacé par Vitinha (75e).

Marco Verratti : 5

De l’activité, comme d’habitude, mais beaucoup moins de ballons touchés qu’à l’accoutumée pour un Verratti qui n’a pas permis à son équipe de poser un peu plus le jeu par séquences. Un bon retour devant Coman (20e) et un tacle précieux à signaler, toutefois (31e). Mais lui aussi est loin de son meilleur niveau.

Carlos Soler : 4

Titulaire à gauche du 4-4-2 de Christophe Galtier, le milieu de terrain espagnol n’a, encore une fois, pas existé. L’ancien de Valence a travaillé défensivement, à l’image d’un bon retour (18e). Mais absolument rien d’autre. Remplacé par Kylian Mbappé (57e), qui s’est créé la première grosse occasion parisienne (74e) et a vu un but lui être refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (82e).

Lionel Messi : 4

L’Argentin a perdu beaucoup plus de ballons que d’habitude (11e, 13e, 33e, 44e), entre remises ratées ou passes dans le mauvais timing. Il a mis un coup franc très bien placé dans le mur (45e) et a attendu la 84e minute pour se créer une énorme situation. Pavard a dévié son ballon à quelques centimètres du cadre…avant de le découper et d’être exclu (92e).

Neymar : 4

On a finalement très peu vu le Brésilien, dans les (nombreux) temps faibles comme dans le temps fort parisien en fin de rencontre. Ses frappes ont presque systématiquement été des aveux d’impuissance. Sa qualité technique a évidemment fait du bien sur certaines séquences, mais trop rarement. Averti pour un geste d’agacement (86e).

Arthur Merle