PSG - Bayern Munich : Presnel Kimpembe affiche sa confiance

Le rendez-vous tant attendu est fixé à demain soir. Pour que le PSG confirme son immense match aller (3-2) et s'offre le scalp du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour que le club français poursuive à bien son aventure en Ligue des Champions et confirme, sur la scène européenne, son potentiel de candidat au titre suprême.

En conférence de presse, il y a quelques minutes, le défenseur Presnel Kimpembe est revenu sur la préparation du match. Et en dépit du match retour contre Barcelone, au cours duquel le PSG avait souffert, et de la possible absence de Marquinhos, le champion du monde affiche sa confiance.

"On prépare le match sereinement. On connaît son importance. Il y a un peu d'excitation mais on reste calme. Marquinhos ? S'il devait être absent, ce serait un manque mais on a de très grands joueurs dans cet effectif. On verra comment ça va se passer. Le match de Barcelone est passé. Là, on est sur Munich. Ce sont deux confrontations différentes. L'équipe est prête. On va jouer avec nos armes en respectant cette équipe du Bayern."