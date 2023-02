PSG – Bayern : Nagelsmann regrette d’avoir laissé les Parisiens en vie !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Mardi, le PSG a sombré contre le Bayern Munich (1-0) au Parc des Princes à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré la mauvaise performance des hommes de Christophe Galtier, les Parisiens peuvent encore croire à la qualification. Une situation qui agace le coach bavarois qui aurait aimé que ses hommes profitent du mauvais match du club de la capitale pour creuser l’écart.

« Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième mi-temps aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails. La clé pour le match retour sera de les occuper offensivement. Mbappé a dit qu’ils peuvent nous faire mal s’ils ont le ballon et jouent un football offensif.

« Mais c’est la même chose dans l’autre sens. Nous ne pouvons pas toujours défendre contre eux. Nous devons penser offensivement. Nous devrions aller chercher le deuxième et le troisième but et ne pas essayer de faire durer le 1-0. », a regretté Julian Nagelsmann avant d’affronter le Borussia Mönchengladbach ce samedi. Le rendez-vous le 8 mars prochain est pris, affaire à suivre...