PSG - Bayern : où voir le match ce soir, quelle chaîne, les infos de dernières minutes

Le Paris Saint-Germain passe un gros test. Le club de la capitale débute la phase à élimination directe de la Ligue des Champions en recevant le Bayern Munich à l’occasion du 8ème de finale aller. Après avoir terminé en seconde position de leur groupe derrière Benfica, les Franciliens en paient les conséquences en affrontant l’une des meilleures écuries européennes. Les coéquipiers de Neymar auront à cœur de prendre un avantage au Parc des Princes avant le match retour prévu en Allemagne.

Le PSG reste sur plusieurs contre-performances, avec deux défaites inquiétantes concédées coup sur coup contre l’Olympique de Marseille en Coupe de France et face à Monaco en Ligue 1. Le doute s’est installé au sein de l’effectif et ces derniers voudront réagir en C1 pour ne pas connaître une nouvelle désillusion et une sortie prématurée. A l’inverse, le Bayern Munich a repris confiance avec des victoires convaincantes lors de ses dernières sorties et semble avoir retrouvé son rythme de croisière après un début d’année perturbé. Ce 8ème de finale devrait donc donner de nombreuses indications pour la suite de la compétition, avec un choc entre deux des principaux favoris à la victoire finale. L’occasion pour chacune des deux équipes de faire passer un message à la concurrence et d’affirmer ses ambitions.

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Bayern Munich ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures au Parc des Princes. Le match est à suivre sur RMC Sport ainsi que sur les plateformes de streaming concernées.

À quelle heure a lieu la rencontre ?

Comme c'est traditionnellement le cas pour les affiches de Ligue des Champions, la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich est prévu pour débuter à 21h00. C'est le match aller des huitièmes de finale de la compétition. La rencontre durera donc 90 minutes et ne donnera pas lieu à des prolongations.

Les infos de dernières minutes de PSG - Bayern

Pour l’occasion, Christophe Galtier pourra compter sur la présence de Kylian Mbappé, de retour dans le groupe après sa blessure contractée face à Montpellier. Reste à savoir si le natif de Bondy sera en mesure de tenir sa place dès le coup d’envoi, après deux semaines sans jouer ou si l’entraîneur français décidera de l’utiliser en fin de rencontre. En revanche, Renato Sanches et Nordi Mukiele seront eux absents. Leo Messi et Marco Verratti, indisponibles face à Monaco ce week-end, devraient également réintégrer le XI de départ. Fabian Ruiz reste incertain après avoir contracté un virus en fin de semaine.

De son côté, le Bayern Munich devra faire sans plusieurs cadres, à l’image de Lucas Hernandez et Manuel Neuer blessés jusqu’à la fin de la saison. Sadio Mané, un temps espéré, est également trop court pour pouvoir postuler et devrait retrouver les terrains à l’occasion du match retour à l’Allianz Arena le 8 mars prochain. Julian Nagelsmann devra également se passer de Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui, forfaits.

Les compositions probables :

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Danilo Pereira; Ruiz, Vitinha, Verratti; Neymar, Messi

Bayern Munich : Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

