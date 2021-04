PSG - Bayern Munich : Verratti, Marquinhos, Icardi... Pochettino ne donne pas que des bonnes nouvelles

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Une semaine après son exploit à Munich (3-2), le PSG devra confirmer demain au Parc des Princes. Pour ce faire, quel groupe Mauricio Pochettino aura-t-il à sa disposition ? À la veille du choc des quarts de finale de C1 (21h), les informations sont diverses et variées.

« Je pense toujours que c’est du 50/50. Les deux équipes peuvent passer. On respecte beaucoup le Bayern qui est pour moi la meilleure équipe d’Europe. Mais on a confiance dans notre force Verratti aura peut être du mal à démarrer par rapport à Florenzi. On verra ça demain matin, a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour Marquinhos, on ne sait pas, on verra demain. Pour jouer, non, mais être sur le banc, peut-être. « Icardi n’est pas dans le groupe pour demain. »

« Ça ne me dérange pas qu’on parle d’exploit »

À propos du discours adopté devant le groupe du PSG, Pochettino s’est montré conquérant. « J’ai parlé de l’attitude et de l’aptitude à jouer dont nous allons avoir besoin demain. On aura besoin de ces deux choses, a-t-il dévoilé. Ça ne me dérange pas qu’on parle d’exploit parce qu’on connaît le favori. C’est le champion en titre. Nous sommes l’outsider »