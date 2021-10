PSG : Ben Arfa se mouille pour le duo Messi - Mbappé et exclut un maillon des 4 Fantastiques

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Mauricio Pochettino a encore tenté d’aligner les 4 Fantastiques hier contre l’OM. Comme face au Stade Rennais, notamment, l’entraîneur du PG avait décidé de titulariser Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria contre l’OM. Sans réussite puisque la connexion n’a pas été très fluide entre eux. Beaucoup trop de pertes de balle ont ainsi rythmé une rencontre qu’Hatem Ben Arfa a pris le temps de décortiquer pour L’Équipe. L’ancien crack du Stade Rennais ressort le duo Messi - Mbappé du lot.

« On a vu que Messi – Mbappé, ça roule, a-t-il analysé. Ils se cherchent, se comprennent, se trouvent facilement même si je pense que les deux ne doivent pas non plus en abuser. En première période, par exemple, Messi sert Mbappé qui, plutôt que de frapper en première intention, tente de la remettre à l’Argentin. C’est dommage parce qu’il avait un temps d’avance. On a vu aussi quelques bons circuits de passes avec Neymar même si j’ai trouvé ce dernier un peu moins bien. Il était pourtant dans un rôle de 10, qui lui correspond, mais on a senti que c’était un match de reprise pour lui. Di Maria était un peu moins dans leur zone de jeu. Il était plus dans la transition. »

Interrogé ensuite sur l’appellation des « Quatre Fantastiques », HBA en a exclu Di Maria pour une raison bien précise. « Défendre, cela sera l’enjeu majeur à l’avenir. Je ne pense pas que ces joueurs ne veulent pas défendre. Ils veulent défendre, récupérer le ballon le plus vite possible, a-t-il poursuivi. En l’occurrence, je parle des trois, Messi, Neymar et Mbappé. Di Maria est plus un travailleur. Il n’est pas dans le même profil. Vous dites les “Quatre Fantastiques”. Mais il y en a trois. Di Maria doit être à leur service et c’est là qu’il excelle. »

"Un Classique sans saveur"

L'ambiance et l'intensité étaient là, mais cet OM-PSG n'a pas été un sommet de foot et me laisse un peu sur ma faim...

