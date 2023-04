PSG : bonne nouvelle pour Mbappé, un changement majeur à Nice ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’OGC Nice prépare du changement. Accrochés par le SCO d’Angers le week-end dernier, les Aiglons devraient abandonner le 4-3-3 au profit d’une défense à trois pour accueillir le PSG à l’Allianz Riviera (21h). Selon L’Équipe, Nicolas Pépé devrait débuter sur le banc. Youssouf Ndayishimiye a soigné son genou et peut accompagner Dante et Todibo, mais le couloir droit est toujours dépeuplé à cause des blessures de Youcef Atal et Jordan Lotomba. Alexis Beka Beka et Antoine Mendy sont en balance pour l’occuper.

Podcast Men's Up Life

Ramos et Mbappé titulaires ?

Du côté du PSG, Marco Verratti est forfait tout comme Juan Bernat, victime d'une contusion à la cheville droite. En revanche, Christophe Galtier récupère Sergio Ramos, remis de sa douleur à un mollet qui l'avait privé du match contre l’OL (0-1) et devrait même être en mesure de commencer la rencontre au sein d'une défense à trois, avec Marquinhos et Danilo Pereira.

Au milieu, le staff du PSG pourrait choisir un trio composé de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz, même s'il n'est pas exclu non plus que Warren Zaïre-Emery commence. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé sera bien aligné à côté de Lionel Messi en dépit de la gêne ressentie à la hanche, hier, à l'entraînement.

Les unes de L’Équipe du samedi 8 avril. pic.twitter.com/A8dJFBML5B — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 7, 2023

Pour résumer Kylian Mbappé devrait bien figurer dans le onze de départ du PSG face à l’OGC Nice. Didier Digard, lui, pourrait revenir à une défense à trois et placer Nicolas Pépé sur le banc des remplaçants après sa prestation contre le SCO.

Bastien Aubert

Rédacteur