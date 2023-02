PSG : bonne nouvelle pour Presnel Kimpembe !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après la tuile Kylian Mbappé, qui sera absent 3 semaines et ratera les matches contre l'OM et le Bayern Munich, et après les échecs au Mercato des arrivées cet hiver de Milan Skriniar et Akim Ziyech, le PSG annonce en fin une bonne nouvelle ce jeudi soir : Presnel Kimpembe a repris l'entraînement.

Absent depuis de longs mois, le défenseur, qui n’a plus rejoué depuis le 14 novembre dernier, a la séance collective du jour. Reste à savoir s'il sera prêt pour le match aller face au Bayern.