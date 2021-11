PSG : bonne nouvelle pour Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Éloigné des pelouses depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos semble enfin être remis de sa blessure au mollet. Comme annoncé le week-end dernier par le club de la capitale dans un communiqué, le défenseur central espagnol a bien repris l'entraînement collectif, selon les informations de nos confrères du Parisien. Sauf rechute, l’ancien capitaine du Real Madrid devrait donc faire son retour sur les terrains après la trêve internationale.

PSG : Sergio Ramos a bien repris l’entraînement collectif

➡️ https://t.co/tMiFpbxR4m pic.twitter.com/RhoqP7uCB6 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 9, 2021