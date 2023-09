PSG - Dortmund : Luis Enrique et Vitinha font un clin d’œil aux supporters

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Luis Enrique : « Ce que j'ai le plus aimé ce soir ? Je dirais quasiment tout le match. La régularité, notre idée claire d’être à fond dès la première minute, et je crois qu’on a été meilleurs que l’adversaire. Le plus important, c’était l’union entre les supporters et nous. Ils ont aimé voir ce qu’on a fait. On a essayé de jouer en attaquant tout le temps, en se créant des occasions, on a gagné le match grâce à la possession. Je crois que tout le monde a aimé et pour nous c’est très important. »

« Le changement d’ambiance est décisif »

Vitinha : « C’était un match très important pour démarrer la Ligue des Champions. C’est une grande victoire du PSG et une bonne entame de compétition (…) Le changement d’ambiance est décisif. Même quand on ne gagne pas et qu’on passe de mauvais moments, on sent les supporters derrière nous. C’est comme ça qu’on va loin ! »

