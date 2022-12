PSG : bousculé à Paris, une recrue estivale livre ses vérités

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans un entretien à l'AFP, Carlos Soler a fait part de son bonheur d'avoir rejoint Paris :

« Ce n’est pas facile de quitter ma maison, là où j’ai passé toute ma vie. Mais j’ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club, l’un des plus grands d’Europe, et me bagarrer pour jouer le plus possible et gagner des titres. Je suis heureux maintenant. J’ai connu un petit moment d’apprentissage, mais ce dernier mois, j’ai pu jouer plus, j’ai aidé l’équipe… Ça a été mieux ».

« J'ai toujours cru en moi »

Si sa signature au PSG a failli remettre en cause sa présence à la Coupe du Monde avec la Roja, l'international ibérique n'a jamais douté du fait que Luis Enrique l'emmènerait au Qatar : « C’est forcément quelque chose qui te passe par la tête. C’est inévitable. Les gens m’en parlaient, mes proches me posaient des questions là-dessus. Mais moi, j’ai toujours cru en moi. Je savais que jusque-là, j’avais fait du bon travail en sélection, et que ça allait continuer. Au final, c’est ça qui est important : avoir confiance en soi, se sentir important. Et je me sens important en sélection ».