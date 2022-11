PSG, Brésil : des nouvelles de sa blessure sont tombées, Neymar fou de rage !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les pleurs de Neymar (30 ans) font mal à voir. À la fin du match contre la Serbie, hier au Qatar (2-0), l’attaquant brésilien s’est donné une entorse de la cheville et a pris place sur le banc avec les larmes aux yeux. « J’ai pu parler avec lui, a dit Rodrygo (21 ans) en zone mixte. Il m’a dit qu’il avait un truc à la cheville, mais il ne sait pas trop encore, on va voir. »

Quelques instants plus tard, Neymar est sorti du vestiaire, son casque audio couleur or sur les oreilles, accompagné de son ami Lucas Paqueta et d’un membre du staff. L’attaquant brésilien, en tongs et sans aucun strap sur une cheville droite qui avait repris sa forme normale, avait le regard noir et n’a pas dit un mot. Il boitait, mais ses larmes étaient oubliées.