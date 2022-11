PSG, Brésil : entorse de la cheville pour Neymar, le médecin de la Seleçao confirme !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Porté par Richarlison, auteur d'un doublé, le Brésil s'est imposé face à la Serbie (2-0). Mais Neymar est sorti blessé à un pied, à l'entame du dernier quart d'heure. Sa cheville est touchée, et les images montrent un gros hématome. De quoi s'inquiéter sur sa capacité à pariciper aux prochains matches du Mondial...

Le médecin de la Seleçao a donné des nouvelles de Neymar au micro de la radio brésilienne Itatiaia, relayée par RMC : Neymar souffre d'une entorse de la cheville. « Il s'est fait une entorse à la cheville droite. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience ». Le tout sans en dire plus sur l'indisponibilité du Parisien.