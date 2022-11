PSG, Brésil : l'inquiétude grandit pour la santé de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour les deux derniers matches de la phase de groupes, c'était acquis. Le Brésil allait devoir faire sans Neymar, Le Parisien s'étant blessé face à la Serbie à la cheville. Plus embêtant, le retour du milieu de terrain était attendu lors des 8es de finale de la Seleçao. Or selon TNT Sports Brésil, il est fort probable que Neymar soit encore aux abonnés absents. L'entorse à la cheville n'est pas encore soignée et on se demande même si il pourra participer au quart de finale en cas de qualification. EXCLUSIVO: Danilo pode voltar já nas oitavas, mas Neymar e Alex Sandro seguem tratando a lesão. Voltem logo, craques! 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/Ap85yB3eqq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2022

Pour résumer Blessé à la cheville lors du premier match du Brésil, le milieu de terrain du PSG, Neymar, pourrait manquer le 8e de finale de la Coupe du monde. Au Brésil, la santé du joueur continue de provoquer une vive inquiétude. Embêtant.

Benjamin Danet

Rédacteur