PSG, Brésil : Messi devra faire pleurer Neymar pour battre un record incroyable

A l'instar de son 1000e match, qui avait lieu hier, Lionel Messi n'a certainement rien à faire des statistiques actuellement. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce premier titre planétaire qu'il est venu chercher au Qatar, pour sa dernière Coupe du monde. En cela, le capitaine de l'Argentine est apparu motivé comme jamais contre l'Australie (2-1) hier, ouvrant le score et se battant comme un beau diable pour mener les siens à la victoire.

Dans sa quête d'éternité, Messi pourrait s'adjuger un autre record : celui du nombre de matches joués en Coupe du monde. Hier, il a rejoint l'Italien Paolo Maldini à la 3e place avec 23 rencontres. Devant lui, il ne reste que les Allemands Miroslav Klose (24e) et Lothar Matthaüs (25e). Pour devancer le champion du monde 90 et devenir l'unique recordman, Messi devra donc attendre la finale, ce qui implique de battre Neymar et le Brésil en demies, s'ils arrivent jusque-là... Ou à minima disputer la petite finale pour la 3ème place. Un match généralement réservé aux coiffeurs.