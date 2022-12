PSG, Brésil : Neymar, du mieux avec une mauvaise surprise contre la Corée du Sud ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les sauts de cabri de Neymar, vendredi sur la pelouse de Lusail avec ses coéquipiers, qui venaient de se faire surprendre par le Cameroun (0-1), n’ont échappé à personne. L’attaquant du PSG, touché à la cheville droite lors du premier match de la Coupe du monde contre la Serbie (2-0), va mieux. Vendredi, la Fédération brésilienne a publié une séquence le montrant prendre des appuis sur des ballons de proprioception, sauter et taper dans la balle, au cours d’une longue séance en salle à l’hôtel.

Rodrygo préféré à Neymar ?

Hier soir, Neymar est sorti sur la pelouse du Grand Hamad Stadium où s’est entraîné le Brésil, à huis clos, et il a participé à plusieurs exercices collectifs : jonglages, toros, mini-opposition… Le numéro 10 de la Seleçao a ensuite réalisé, seul avec un adjoint, plusieurs exercices de frappes des deux pieds, dans un but vide. Il n’a pas forcé, mais il n’a pas semblé non plus ressentir de douleur.

Selon L’Équipe, cela ne signifie pas qu’il sera titulaire demain contre la Corée du Sud (20h). La logique voudrait que Tite réitère sa confiance à Rodrygo, performant à ce poste durant près d’une heure face au Cameroun. « Mais Neymar sera dans le groupe et on imagine qu’il aura des fourmis dans les jambes », conclut le quotidien sportif. Patience...

🗞️ « Les Bleus en pole position » : la une de L'Équipe du dimanche 4 décembre 2022. pic.twitter.com/FidYmGTdsK — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 3, 2022

Pour résumer S’il a repris l’entraînement collectif avec le Brésil pas plus tard que ce samedi, Neymar (30 ans) ne semble pas bien parti pour être titulaire contre la Corée du Sud, lundi, en 8es de finale de la Coupe du monde (20h) !

