PSG, Brésil : Neymar entretient le doute sur son avenir … et dégomme son ancien agent !

Marqué par l'élimination du Brésil face à la Croatie (1-1, 3-1 aux tab) ce vendredi, Neymar Jr a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite internationale dans les prochains jours. S'il n'a pas voulu prendre de décision à chaud, l'attaquant du PSG s'est quand même fendu d'une sortie lourde de sens.

« Je ne garantis pas à 100 % que je reviendrai. J'ai besoin d'analyser, de réfléchir un peu plus à ce qui est bon pour moi et pour l'équipe nationale », a glissé le joueur de 30 ans, qui n'avait pas franchement à l'esprit le fait d'avoir égalé le record de buts en Seleçao du roi Pelé (77), trop marqué par la cruauté d'une séance de tirs au but où il n'a pas eu l'occasion de se présenter contre le portier dalmate.

Très présent sur les réseaux sociaux à l'issue du match, Neymar Jr s'est également emporté contre son ancien agent Wagner Ribeiro, lequel a critiqué le sélectionneur auriverde Tite, démissionnaire suite à cette élimination. Alors que le représentant a remis en doute les compétences du Mister qui « aurait passé des années à tromper le peuple et à perdre deux coupes », « Ney » a invité son ex agent à ne pas « dire de la merde » sur Instagram. Ambiance...