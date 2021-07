PSG, Brésil : Neymar pique une grosse colère sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Attention, le sujet est sensible. Et ne dites surtout pas à Neymar, pour des raisons politiques, qu'il faut supporter l'Argentine et non le Brésil dimanche soir lors de la finale de la Copa America. Pour quelle raison ? Parce que le Ney en a ras-le-bol que l'on associe les performances de son équipe nationale au bilan du sulfureux président brésilien, Jair Bolsonaro. Pour bon nombre d'observateurs, ce dernier instrumentalise la réussite de la Seleçao afin de gagner en popularité.

Et comme Bolsonaro est détesté par une partie du pays, certains attendent une victoire de Messi et des siens.

Neymar a donc tenu à mettre les choses au point. Et assez franchement, même, sur Instagram. "Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué ou n’attaquerai jamais le Brésil s’il joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, les Oscars ou le krl à 4... Si le Brésil est là, je suis pour Brésil, mais quel Brésilien ferait autrement? D'accord, je vais le respecter, mais allez vous faire... Cela ne sert que ceux qui sont contre."