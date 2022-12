PSG, Brésil : Neymar ne donne pas de nouvelles rassurantes

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Podcast Men's Up Life

Selon les informations du média brésilien UOL Esporte, la star du Paris Saint-Germain devrait même être titulaire lors de cette rencontre. Pourtant, l'ancien joueur du FC Barcelone se serait plaint de petites douleurs à la cheville droite lors des deux derniers jours. Mais le staff médical de la Seleção considérerait que cela fait partie du processus de reprise et validerait complètement son retour sur les terrains.

É dia de Brasil em campo! 🤩🇧🇷



Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, no Estádio 974.



Contamos com o apoio de cada um de vocês para irmos juntos rumo ao sonho da sexta ⭐️.



Veste a Amarelinha e #VemJogarJunto! pic.twitter.com/RIFlEKPzXt