PSG, Brésil : Tite donne des nouvelles encourageantes pour Neymar

Victime d'une entorse de la cheville contre la Serbie (2-0), jeudi soir, Neymar a quitté la pelouse en pleurant. Mais selon Tite, il devrait être en mesure de poursuivre la Coupe du monde.

« Il va continuer »

« Neymar a été touché durant le match, mais il a décidé de continuer à jouer pour aider l'équipe pendant onze minutes, c'est phénoménal. Je n'ai pas vu qu'il était blessé. Sur le deuxième but, on a vu qu'il sentait cette blessure. C'est là que je m'en suis rendu compte. Il a cette capacité à cacher ça. On a confiance. Il va continuer la Coupe du monde. Je répète : il va continuer à jouer la Coupe du monde ».