PSG, Brésil : un petit miracle s’est produit pour Neymar au Mondial !

Un petit miracle serait proche de se produire avec Neymar. Si le staff médical du Brésil veut rester discret et prudent, le prodige du PSG serait déjà proche de voir le bout du tunnel après son entorse de la cheville contractée jeudi contre la Serbie (2-0). Selon Globo, Neymar (30 ans) marche de nouveau normalement et sa cheville a déjà bien dégonflé ! L’optimisme grandit pour son retour, à tel point qu’il pourrait être de retour contre le Cameroun en cas de contre performance contre la Suisse (17h).

Paqueta plus haut face à la Suisse ?

Malgré ce vent positif, le scénario privilégié reste un retour pour les 8es de finale. Un retour de Neymar contre le Cameroun ne se produirait qu’en cas de vraie nécessité car il impliquerait un traitement avec des infiltrations et des bandes pour tenir sa cheville. À l’instant T, L’Équipe avance donc que Fred devrait combler numériquement l’absence de la star du PSG au milieu de terrain et Lucas Paqueta jouera plus haut en attaque face à la Nati.

🚨🇧🇷 Neymar marche de nouveau normalement et sa cheville a déjà bien dégonflé ! L’optimisme grandit pour son retour.



Il pourrait être de retour contre le Cameroun en cas de contre performance contre la Suisse lundi. Le scénario privilégié reste un retour pour les 1/8e.



