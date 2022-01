PSG - Brest, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si un point doit encore être fait par Mauricio Pochettino ce vendredi à la mi-journée, cela va quand même un peu mieux dans l'effectif du PSG. Si Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont à la CAN, seuls Neymar Jr et Alexandre Letellier squattent encore l'infirmerie. Pour tout le reste, et notamment les Covidés du match OL – Paris (Donnarumma, Messi, Draxler, Di Maria), ça devrait être bon...

Les absents du côté du PSG : Hakimi, Gueye, Diallo (CAN), Neymar, Letellier (blessés).

Messi titulaire ce samedi ?

Relativement épargné par le Covid jusqu'à présent, le Stade Brestois arrive au Parc des Princes quasiment au complet. Seuls Sébastien Cibois et Romain Del Castillo devraient manquer à l'appel.

Les absents du côté de Brest : Cibois, Del Castillo (blessés), Belkebla (CAN).

PSG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (cap.), S.Ramos, N.Mendes (ou Bernat) – Verratti, Paredes – Di Maria, Messi, Mbappé – Icardi.

Brest : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne – Faivre, Lasne, Agoumé, Honorat – Le Douaron, Mounié.