PSG - Brest : on sait ce qu'a dit Kimpembe à l'arbitre de la rencontre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lors de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain contre Brest (1-0), Presnel Kimpembe a fait polémique. Après un tacle non maîtrisé et très engagé sur Irvin Cardona à la 90e minute, qui aurait valu un deuxième carton jaune, et donc un carton rouge, le défenseur central parisien a eu un échange musclé avec l'arbitre de la rencontre, Jérémy Pignard.