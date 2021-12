PSG – Bruges : les compos probables et les absents

AVANT-MATCH

Ce mardi (18h45, sur Canal+ et RMC Sport 1), le PSG reçoit Bruges au Parc des Princes pour le compte de la 6e et dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Déjà qualifié et sans chance de finir premier, Paris affronte des Belges en lutte directe avec Leipzig pour la troisième place. Voici les compos probables et les absents du match.