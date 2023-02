PSG : Buffon vole au secours de Donnarumma !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La légende part défendre son poulain ! Auteur de bonnes performances individuels depuis le début de 2023, Gianluigi Donnarumma n’est pas à l’image de son équipe qui vient de subir trois revers de suite (OM, ASM et Bayern). Malgré de gros arrêts contre les Bavarois en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le portier italien a une responsabilité sur le but de Kingsley Coman.

Critiqué, l’Italien a reçu le soutien de son compatriote, un certain Gianluigi Buffon. « C'est le destin des gardiens, un poste que je déconseille même à mes fils : il y a toujours une part d'impondérable qui se dissocie de tes qualités. Contrairement aux postes offensifs, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. », a commenté la légende pour La Stampa lui qui évolue aujourd’hui pour Parme.