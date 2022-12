PSG : c'est plus grave que prévu pour Nuno Mendes !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sorti sur blessure lors de la victoire du Portugal contre l'Uruguay (2-0), le 28 novembre dernier, Nuno Mendes a été contraint de déclarer forfait pour la suite de la Coupe du monde 2022.

Podcast Men's Up Life

Pas de retour avant février pour Nuno Mendes ?

Le latéral gauche du Paris Saint-Germain, qui souffre d'une déchirure à la cuisse gauche, ne devrait pas refouler les pelouses avant fin janvier, début février prochain, si l'on en croit les informations du journal L'Equipe. L'ancien joueur du Sporting Lisbonne n'est donc pas assuré d'être présent pour la 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 14 février prochain.

🗞️ « God save notre king » : la une de L'Équipe du lundi 5 décembre 2022.



Lire l'édition : https://t.co/WL58t2IMsL pic.twitter.com/9vp2OI0wwF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 5, 2022

Pour résumer Blessé avec le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, devrait être absent pendant deux mois. Et peut-être même un peu plus.

Fabien Chorlet

Rédacteur