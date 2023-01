PSG : c’est reparti pour Messi, nouveau coup dur pour Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce sera l’un des enjeux de cette soirée de milieu de semaine au Parc des Princes. Quel accueil va réserver le public du stade de la Porte de Saint-Cloud à Lionel Messi, qui devrait renouer avec la compétition avec le PSG, à l’occasion de cette 18e journée de championnat face à Angers ? On peut imaginer qu’il sera chaleureusement fêté par les supporters parisiens. Pour ses retrouvailles avec ses coéquipiers, mercredi dernier au Camp des Loges, celui qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde a été honoré avec une haie d’honneur.

Depuis, il a poursuivi son travail individualisé et, hier, l’Argentin s’est entraîné normalement. Et si rien ne vient contrarier son programme de retour, L’Équipe laisse entendre qu’il sera bien présent demain soir (21h). Disponible et même probablement dès le coup d’envoi. En revanche, ce n’est pas encore certain pour Neymar. Le Brésilien était bien de retour à l’entraînement hier, présent une partie de la séance. L’encadrement va réfléchir à son cas et à combien de minutes il peut jouer, lui qui était absent du Camp des Loges jeudi dernier car il était parti recevoir des soins à la suite de sa sévère entorse de la cheville droite au Mondial.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, après leur semaine de vacances en commun, sont, eux, attendus dans les prochaines heures à l’entraînement et en match dimanche, pour le choc à Rennes (19e journée de L1). Quant à Nuno Mendes, il a continué hier son travail de réhabilitation après sa blessure musculaire à la cuisse gauche au Qatar.