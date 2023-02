PSG : ça se frite aussi dans le vestiaire du Bayern !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG vit un début de mois de février très difficile ! Après avoir pris la porte en Coupe de France face à l’éternel rival marseillais (2-1) mercredi dernier, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés contre Monaco (3-1) ce samedi. Une défaite marquée par de nombreux accrochages d’après la presse. L’Equipe a révélé par exemple qu’il y aurait eu une discussion très animée entre Luis Campos et les deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar. Vitinha et Ekitike aurait pris les foudres du numéro 10 parisien. Une situation compliquée qui est accompagnée de la gronde des supporteurs du PSG. Pas forcément la meilleure période pour affronter le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Ça chauffe également au Bayern Les Parisiens ne sont pas les seuls à avoir des problèmes dans leur vestiaire ! Les Bavarois doivent également gérer des petits soucis dont le cas Leroy Sané comme le révèle Bild. Remplacé après une mauvaise prestation, l’ailier allemand est allé directement les vestiaires sans saluer personne, une situation qui aurait fortement déplu à l’état-major munichois, notamment au président, Oliver Kahn. Si le Bayern Munich va mieux sur le plan sportif après un début de 2023 pas évident, l’équipe de Julian Nagelsmann dispose de maux de tête similaires au PSG… 📢 Presnel Kimpembe a pris la parole auprès des supporters parisiens en fin de match #ASMPSG #PSG pic.twitter.com/opKCsuy4oI — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 11, 2023

Pour résumer Tout comme le PSG, il y aurait quelques conflits dans le vestiaire du Bayern Munich à l’approche du choc en 8e de finale de Ligue des Champions ce mardi. Pas forcément la meilleure période pour jouer le match le plus important de la saison pour les deux équipes.

Thomas Salis

Rédacteur

