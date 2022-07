PSG : Campos a imposé une première règle drastique, le vestiaire ne moufte pas !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une nouvelle ère commence au Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Luis Campos. Comme l'explique le Parisien, le nouvel homme fort du PSG a fixé de nouvelles règles de vie au sein du vestiaire parisien.

Parmi les nouvelles règles instaurées par Luis Campos : les joueurs doivent désormais petit-déjeuner ensemble et ne peuvent pas repartir chez eux sans avoir partager le repas du midi ensemble. Le but étant de mettre fin aux clans et de renforcer l'esprit de groupe.

Pour l'instant, tout les joueurs respectent ces nouvelles règles et ont hoché la tête pour les respecter. Reste à savoir si cela perdurera dans les mois à venir.