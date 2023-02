PSG : Campos a pété un câble à Monaco, Neymar et Marquinhos se rebellent !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG est en crise à deux jours d’affronter le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont pris l’eau à Monaco, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (1-3). Si Galtier ne s’est pas caché en conférence de presse d’après match, de vives tensions avaient éclaté auparavant en bord de pelouse. Alors que nos confrères de Prime Video évoquaient une prise de parole intense à la mi-temps de Luis Campos, c’est à la fin du match que les décibels sont montés le plus. Le dirigeant portugais, encore une fois excédé par le piètre spectacle vu, était décidé à recadrer son groupe et a reproché à ses joueurs un « manque d’agressivité », selon L’Équipe. Cette remontrance n’a pas été du goût de tout le monde. Et notamment de la part du duo de Brésiliens Marquinhos-Neymar, pour qui le problème du PSG, hier, ne se situait pas là. L’échange – en portugais – entre les trois a été très vif et long. Alors qu’une partie des joueurs n’était pas là, la scène a surpris, par son intensité, jusqu’à plusieurs membres du staff. Avant d'affronter le Bayern, le PSG s'enfonce dans la crise



Deux défaites en trois journées, quatre depuis le début de l'année, des supporters qui s'agacent, un entraîneur qui cherche : avant d'affronter le Bayern, les baromètres annoncent la dépression https://t.co/68910TmjOs pic.twitter.com/9VAB8EGoAX — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 11, 2023

Pour résumer Alors que le Paris Saint-Germain s’est incliné samedi à Monaco, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (1-3), de vives tensions ont été détectées au sein-même du club de la capitale. Le retour a dû être très long.

