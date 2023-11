PSG : Campos a transformé un joueur, décisif contre Monaco

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce samedi, au lendemain de la victoire 5-2 du PSG sur Monaco au cours de laquelle il a ouvert le score, Gonçalo Ramos hérite d'un 7 dans L'Equipe (soit la deuxième meilleure note) et d'un 6 dans Le Parisien. L'attaquant portugais, à côté de ses pompes depuis son arrivée cet été et pas en osmose avec ses partenaires offensifs, est apparu transformé. Trois jours après que Luis Campos a levé son option d'achat (80 M€) auprès du Benfica Lisbonne.

Ramos libéré par la levée de son option d'achat ?

Tout sauf un hasard pour l'ancien défenseur parisien Jimmy Algérino, qui estime que Ramos doit être tout le temps titulaire avant d'être remplacé par Randal Kolo Muani : "Ramos puis Kolo Muani, c'est le bon ordre. Le Portugais apporte davantage de complémentarité avec Mbappé et Dembélé au départ et il m'est apparu libéré par le fait que son option d'achat a été levée. En plus, c'est parfait pour Kolo Muani qui, en entrant avec ses qualités de percussion, bénéficie davantage de la fatigue adverse". Encore un bon coup réalisé par Luis Campos !

🎥🗣️



Luis Enrique, Vitinha et Ousmane Dembélé reviennent sur la victoire lors de #PSGASM au Parc des Princes. pic.twitter.com/TEpagOl9wL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2023

