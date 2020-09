PSG : capitanat, Mbappé, insultes racistes… Marquinhos se confie

Le rôle de capitaine

“Je veux être présent, aider, penser toujours à l’équipe avant moi-même. Depuis tout petit, j’aime travailler pour l’équipe, être quelqu’un d’important, aider mes coéquipiers. Thiago Silva m’a donné tous les conseils possibles et on communique encore un maximum. Le capitaine doit avoir une bonne vision des choses, penser à l’avenir. Parfois, il faut pousser l’équipe, parfois la calmer.

La polémique des injures racistes

"Des propos racistes de Neymar envers Sakai ? On n’a pas parlé de ça. Je connais Neymar, c’est quelqu’un qui n’a jamais proféré d’insultes racistes."

Jouer au milieu

"Avant, j’avais une petite préférence pour la défense, c’est vrai. J’aime de plus en plus jouer au milieu."

Terminer sa carrière au PSG

"Oui, oui, pourquoi pas. J’espère qu’il me reste beaucoup d’années d’ici-là ! Si les choses continuent à aller dans le bon sens et que les deux parties sont contentes, c’est le plus important."

Prolongations pour Mbappé et Neymar ?

"Dans ce dossier-là, je la joue égoïste, je leur demanderai toujours de rester (rires). Moi, j’ai prolongé, alors je veux que mes coéquipiers restent aussi. Mais chacun a ses objectifs et sa propre vie. De l’époque où j’ai signé, il ne reste plus que Verratti, Presko (Kimpembe) et moi… Nous, on travaille dans le présent, sans réfléchir à tout ça. Quand ils enfilent le maillot, je suis convaincu qu’ils donnent tout pour le PSG. Mais j’espère qu’ils resteront toujours avec nous, car ce sont deux grands joueurs de classe mondiale."