PSG : Galtier annonce la date du retour de Messi, félicite Mbappé et en dit plus sur l'état physique de Neymar

La date du retour de Messi

"Leo a aussi fait un très grand Mondial. De par sa victoire, les célébrations en Argentine, on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. il va nous rejoindre le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous."

Le sacre de l'Argentine

"Je ne commente pas la manière dont on célèbre, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin. Le plus important est ce que j'ai vu lors de la finale. Kylian et Leo se sont pris la main, il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la remise des trophées. Il a félicité Leo et l'entraîneur argentin. Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo. Ce n'est pas Leo qui a chambré, on doit le laisser en dehors de ça. Il n'y a aucune raison de tout mélanger, je n'ai pas à commenter le comportement du gardien. Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu. Il a été très déçu mais il a su aller féliciter Léo avec beaucoup de classe, c'est très bien pour le club."

L'état physique de Neymar

"On a vu sa blessure, sa cheville gonflée mais il a pu enchaîner deux matchs derrière. Il a pu se soigner entre temps et il a eu douze jours de coupure. Il est rentré chez lui avec son équipe médicale autour de lui pour traiter cette cheville. Quand il est revenu le 22, il a travaillé de manière normale sans restriction. Il va bien sur un plan physique, sa cheville va bien. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc tout va bien."

Sanches forfait contre Strasbourg

"Il ne sera pas disponible pour le match de demain. Il est contrarié par une contusion. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il retrouve le niveau qui était le sien à Lille. Son retour pendant la trêve m'a montré qu'il n'était pas très loin de son meilleur niveau."