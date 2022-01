PSG : ce qu'il faut souhaiter aux Parisiens en 2022

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Toujours complexe d'attendre monts et merveilles lorsqu'on est déjà au sommet. Et surtout quand la victoire est devenue normalité en raison du budget alloué et des stars présentes dans l'effectif. Pourtant, et tout le monde le sait, l'objectif majeur du PSG est encore loin d'être une évidence. Tant la concurrence est féroce en Europe et tant une kyrielle de vedettes ne constitue pas nécessairement un effectif qui va au bout.

C'est le cas en Ligue des Champions et la première chose à souhaiter à Pochettino et ses hommes est déjà d'être au complet pour le 8e de finale attendu face aux espagnols du Real Madrid. Ce sera les 15 février et 9 mars prochain avec un match retour au Bernabeu ce qui constitue un avantage indéniable pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Etre au complet signifie donc que le technicien parisien devra faire des choix et reposer certains membres de son effectif, avant le double rendez-vous.

On pense déjà à Neymar, le Brésilien ayant trop raté de rendez-vous majeurs ces dernières années. On pense également à Messi et Mbappé qui devront, obligatoirement, être frais et dispos pour passer l'obstacle madrilène et viser le dernier carré. On pense enfin à Marco Verratti, si souvent blessé, mais qui lui-aussi doit impérativement être aligné.

Pochettino, qui ne convainc toujours pas grand monde parmi les observateurs, a de surcroît une chance inouïe cette saison : le PSG a suffisamment d'avance en Ligue 1 pour voir venir. Et faire tourner sans que cela porte à conséquence. Il aura également le loisir d'attendre les prochains tirages au sort de la Coupe de France, après le match à Vannes le 3 janvier prochain, pour savoir si il doit, ou non, aligner son meilleur onze de départ.

Une chance, une vraie, que n'auront pas les autres entraîneurs en Ligue des Champions, eux qui n'ont pas encore creuser de différence au classement de leurs championnats respectifs. Paris a plus que jamais l'effectif pour se hisser sur le toit de l'Europe. Et c'est bien de ça dont rêvent tous les amoureux du club de la capitale.